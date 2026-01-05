Elisa Trotta Gamus: Vivimos momentos de mucha incertidumbre"

La Secretaria del Foro Argentino por la Democracia y exembajadora de Venezuela en la Argentina habló con Nicolás Yacoy sobre la situación en Venezuela.

"Estamos en momentos de mucha incertidumbre, acá hay que desactivar muchos elementos que no sólo forman parte del régimen sino que son externos como las FARC o el ELN y así allanar el camino hacia una transición ordenada en Venezuela".

"La comunidad internacional ha tenido una posición bastante tibia respecto de la situación en Venezuela".