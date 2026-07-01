Eliminan los derechos de exportación a distintos productos industriales

El Gobierno implementó una reducción progresiva de los Derechos de Exportación (DEX) a distintos productos industriales que actualmente tributan en su mayoría una alícuota de entre el 3% y el 4,5%.

La baja gradual, que comenzará a partir de julio, culminará en la eliminación definitiva de las retenciones en junio de 2027.

Mediante el Decreto 566/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se redujo a cero la alícuota para productos químicos, acero, aluminio, cobre, zinc, estaño, otros metales industriales y parte de la producción automotriz.

Y se implementó también una reducción progresiva para petroquímicos específicos; plásticos y resinas; fertilizantes seleccionados; caucho natural y sintético; abrasivos; y una parte importante de la cadena automotriz, que incluye automóviles, pick-ups, camiones, ómnibus, carrocerías y algunas autopartes.

De esta manera, afirmó la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, “continúa el camino de alivio fiscal y mejora de la competitividad para las industrias y el sector productivo”.

La decisión se enmarca en el camino iniciado en 2025 por el Gobierno con la eliminación de retenciones a 88% de los productos industriales, que alcanzó a más de 4.400 productos y benefició a casi 40% de las empresas exportadoras argentinas, en su mayoría PyMEs, recordó la cartera industrial.

Se le suma también la eliminación en enero de 2025 de los derechos de exportación de actividades agroindustriales de las economías regionales y sus cadenas de valor como la textil algodonera, papel, cartón, alimentos y bebidas, además de la reducción de las retenciones a los principales productos agropecuarios.

“Bajar retenciones significa continuar avanzando en la integración al mundo”, resaltó la Secretaría en su comunicado.

En un contexto en que acaba de entrar en vigencia el acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea con un gran potencial para los productos argentinos y con otros acuerdos en negociaciones avanzadas (países del EFTA-Noruega, Finlandia, Suiza), la baja de retenciones acompaña este proceso, mejora los precios del exportador, genera incentivos para invertir y para la generación de empleo, concluyó.