Eligieron a la Mejor Sommelier de Argentina 2025

Con un récord de 48 participantes, eligieron al Mejor Sommelier de Argentina 2025, concurso que concita la atención de toda la industria vitivinícola y es considerado por la sommellerie local como una plataforma de proyección mundial.

Tras unas exigentes jornadas de evaluaciones teóricas y prácticas, desarrolladas en el Hotel NH City de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alma Cabral se impuso en una reñida final a Patricio Zárate y James Still.

Alma Cabral es sommelier egresada del Centro Argentino de Vinos y Espirituosas (CAVE) y finalista del Concurso Mejor Sommelier de Argentina 2022.

El concurso otorga a los participantes la posibilidad de posicionarse a nivel global, representando al país en competencias internacionales; y, además de ofrecer visibilidad dentro de la industria, constituye un espacio de formación, networking y celebración.

Si bien el vino ocupa un lugar preponderante, también se evalúan conocimientos sobre las cervezas, café, té y sake, abarcando la enorme diversidad de aptitudes que hoy exige la profesión.

La mecánica del certamen incluye exámenes teóricos y prácticos que se ajustan a lineamientos internacionales del rubro.

Además, en el certamen se realizó una nueva edición de FeriAAS 2025, que reunió a los sommeliers con restauranteurs, cocineros y prensa especializada.

La feria incluyó la presencia de las provincias vitivinícolas del país, así como espacios dedicados al sake y a otros sponsors de la asociación.