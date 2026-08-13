Eligen al representante argentino para final latinoamericana de concurso de jóvenes chefs

Santiago Pereyra representará a la Argentina en la Final Regional de Latinoamérica y el Caribe de la S.Pellegrino Young Chef Academy 2026/2027.

Con 29 años y parte del equipo de cocina de Crizia, fue seleccionado como uno de los 15 jóvenes cocineros de la región que competirán en septiembre en Ciudad de Panamá.

"La selección de Santiago es una gran noticia y una muestra del talento y la identidad que existe en las nuevas generaciones de cocineros del país", señaló Lucía Pérez Hilero, Brand Manager de S.Pellegrino & Acqua Panna en Argentina.

Los finalistas presentarán sus platos ante el jurado integrado por Marsia Taha Mohamed, de Bolivia; Luiz Filipe Souza, de Brasil; Jaime David Rodríguez Camacho, de Colombia; Jaime Pesaque, de Perú; y Alejandra Navarro, de México.

Acompañado por Gabriel Oggero como mentor, Pereyra presentará "La herencia y el mar argentino", plato que une sus raíces italianas, las memorias de su infancia y el universo marino con el que trabaja.

"Mi abuela y mi mamá fueron quienes me enseñaron a hacer pasta, mientras que el consomé de puchero me lleva a esos lunes al mediodía en casa de mis abuelos", explicó.

Y amplió: "Quise recuperar esa tradición desde una mirada contemporánea y trasladarla a los productos del mar".

Para la propuesta eligió róbalo patagónico, "un pescado auténtico de la Patagonia, capturado mediante una pesca profundamente artesanal".

A través de fermentaciones y técnicas contemporáneas, el chef busca conectar esas tradiciones con la experiencia adquirida a lo largo de su carrera, reinterpretarlas desde una mirada personal y proyectarlas hacia el futuro.

"El plato de Santiago reúne memoria, producto y una mirada personal sobre nuestra cocina, valores que están en el corazón de S.Pellegrino Young Chef Academy", resaltó Pérez Hilero.

S.Pellegrino Young Chef Academy es una plataforma internacional dedicada a descubrir, conectar y acompañar a la próxima generación de talentos culinarios.

La iniciativa ofrece oportunidades de formación, mentoría, visibilidad y desarrollo profesional junto con algunas de las figuras más influyentes de la gastronomía mundial.

El ganador regional representará a Latinoamérica y el Caribe en la Grand Finale de Milán 2027, donde competirá junto con los jóvenes chefs seleccionados en las demás regiones del mundo por el S.Pellegrino Young Chef Academy Award.