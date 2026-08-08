Eligen al representante argentino en un concurso latinoamericano de coctelería

Manuel Alba representará a la Argentina en la Final Regional de la Campari Bartender Competition LATAM, que se disputará el 24 de agosto en México.

El representante de 878 Bar se impuso con su cóctel "Ultrasónico" en la tercera edición de la Campari Bartender Competition, plataforma que busca descubrir, impulsar y proyectar el talento argentino.

Bajo el concepto Negroni (R)evolution, esta edición invitó a los participantes a reinterpretar el clásico Negroni a través de nuevas técnicas, ingredientes y relatos que reflejan las tendencias que marcarán el futuro de la coctelería.

Alba utilizó tecnología de ultrasonido para macerar gin con eneldo y shiso, acelerando la extracción de aromas y potenciando la expresión de cada ingrediente.

Después de una convocatoria federal que reunió a casi 300 bartenders de distintos puntos del país, cinco llegaron a la gran final nacional celebrada en Tradition & Rebellion.

Los cinco bartenders que llegaron a la instancia decisiva compartieron el objetivo de demostrar que el Negroni sigue siendo un clásico capaz de evolucionar.

Además del ganador, llegaron a la final Abigayl Ferrucho, de Pipi Lounge Bar (Buenos Aires); Constanza Espíndola, de Tiny Bar (Misiones); Luca Benjamín Durán, de Sardina Bar & Café (Mar del Plata); y Manuel Menéndez, de Pony Line (Buenos Aires).

"Cada edición confirma que la coctelería argentina atraviesa un gran momento", afirmó Juliana Morales Rins, Consumer, Channel & Customer Marketing Director, Campari Group.