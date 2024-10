Eligen a una escuela de Tigre como la mejor del mundo por su colaboración con la comunidad

World's Best School Prize

World's Best School Prize

Un colegio estatal de gestión privada del partido bonaerense de Tigre se convirtió hoy en el primero de la Argentina en ganar el World's Best School Prize (WBSP), un premio que reconoce con 10.000 dólares a las mejores instituciones educativas del mundo en cinco categorías.

Se trata de la escuela María de Guadalupe, que fue galardonada como la mejor del mundo por la colaboración con la comunidad, el fomentando el éxito educativo y vocacional por sus programas de Orientación Vocacional, Mentoría e Inclusión Laboral.

Mediante esas iniciativas, desde la institución se trabaja -a partir del apoyo y las alianzas con empresas locales, universidades, ONG, voluntarios y familias- para cambiar la realidad de los chicos del barrio Las Tunas.

El premio es organizado por T4 Education, que entrega cada año reconocimientos a instituciones educativas en cinco categorías.

En esta edición, el Istituto Galilei-Costa-Scarambone, de Italia, ganó el World's Best School Prize en la categoría promoción de vidas saludables; el Ryan International School, Vasant Kunj, de India, se impuso en acción ambiental; y también de ese país el CM RISE School Vinoba, de Ratlam, en innovación; the First Ukrainian School, de Polonia, fue galardonado por superación de la adversidad.

El programa de Inclusión Laboral por el que se galardonó al colegio argentino busca desarrollar habilidades para mejorar la “empleabilidad” de los estudiantes del último año, los egresados y los alumnos de otras escuelas vecinas, para que puedan insertarse en el mundo del trabajo.

Así, la propuesta incluye capacitaciones en habilidades socioemocionales, laborales y técnicas, y se apoya en alianzas con empresas locales, ONG y familias.

Después sigue la intermediación laboral, etapa durante la cual los acompañan durante por lo menos otros tres meses, muchas veces en contacto con las empresas en donde están trabajando.

A la vez, dos veces al año hacen un relevamiento para seguir la trayectoria de los egresados.

Entre los resultados, lograron disminuir del 21% al 13% el porcentaje de graduados que no estudian ni trabajan, y aumentaron más del doble (12% al 30%) en dos años el acceso de los graduados al trabajo formal.

Desde T4 Education se indicó en un comunicado que el Colegio María Guadalupe "empodera a estudiantes económicamente vulnerables con un modelo integral que combina el aprendizaje académico con el desarrollo profesional, transformando los resultados laborales y fomentando el éxito de la comunidad".

Fundada en 2012, la escuela educa a 700 estudiantes desde el jardín de infantes hasta la educación secundaria y la misión central de la institución se basa en la inclusión y la innovación, con especial énfasis en la educación personalizada desde el primer grado y con jornada completa.

Los estudiantes que allí asisten culminan en un título de bachiller con especializaciones en administración, medio ambiente, programación y/o producción audiovisual.

"El Programa de Inclusión Laboral es fundamental para lograr una integración fluida de la educación con las oportunidades laborales. Esta iniciativa mejora la empleabilidad de los estudiantes al dotarlos de habilidades del siglo XXI y competencias digitales, con el apoyo de asociaciones con empresas locales, ONG y familias", se indicó desde t4 Education.

"El equipo directivo del Colegio María Guadalupe, que incluye al director Luis Arocha y a la directora de Desarrollo Institucional María Luz Diez, fomenta una cultura que encarna el espíritu de resiliencia y empoderamiento de la escuela", se remarcó en el comunicado.

Y se destacó que "el trabajo y el esfuerzo de los equipos educativos han impulsado significativamente el impacto de la escuela en la comunidad y el éxito de los estudiantes, como se ve en las historias de estudiantes como Lula, quien superó desafíos personales para comenzar su carrera en Negocios Digitales, y Enzo, quien accedió al trabajo de sus sueños en Volkswagen".