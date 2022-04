Elián Del Mestre: "El surrealismo desplaza el ego del autor"

El escritor entrerriano Elián Del Mestre presentó Antes el río, un libro que registra su reencuentro con el litoral. “Soy entrerriano, corazón verde y marrón. Viva donde viva nunca me voy de Entre Ríos”, dijo Del Mestre, quien actualmente vive en Neuquén, y agregó: “Mi mecanismo de supervivencia es escribir. La pandemia me colocó en Entre Ríos. Toda la primera parte de aislamiento estuve allá y empecé a mirar el río de otra forma, no como un paranaense sino como un extranjero que vuelve al origen. Esa es la impronta del libro. Me reencontré con el paisaje de otra manera a través del extrañamiento”.

En esta nota, entre otros temas, el escritor contó cómo se gestaron los poemas de su libro más reciente y se refirió al impacto del surrealismo en su obra: “El surrealismo propone correr el eje del autor. Aparece ahí un desplazamiento del ego muy interesante y entonces aparece el poema más crudo, más verdadero”.

