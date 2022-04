Elevarán la Dirección de Derechos Humanos de la provincia a Secretaria

En diálogo con ‘Vamos Arriba’, el Dr. Hernán Velárdez Vaca, Director de Derechos de Catamarca, comentó que próximamente la Dirección a su cargo, será jerarquizada al rango de Secretaria: “La necesidad de no solamente reivindicar los derechos, sino también de ampliarlos a lo concreto de la vida diaria, es una deuda que se tiene en todo el país y lamentablemente nuestra provincia no escapa a eso. No escapa a esa realidad, a que nuestras comunidades estén injustamente postergadas, de que muchas veces no sean escuchadas. En ese sentido, nosotros queremos avanzar y por eso creemos que pronto, va a ser la elevación de esta Dirección de Derechos Humanos actual, al rango de Secretaria”.

Además, el Dr. Velárdez Vaca, mencionó uno de los objetivos planteados para esa futura Secretaria de Derechos Humanos: “Dentro del ámbito de esta futura Secretaria, poder tener una dirección especifica que se encargue de las políticas de estado, de las comunidades y los pueblos originarios. Es algo que esta faltando. Somos una provincia que históricamente tiene una ascendencia y que tiene un patrimonio ancestral, en cuanto a la cultura, y todo el legado aborigen originario que hasta el día de hoy no tiene un organismo estatal propio”.

https://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2022/04/Nota-Dr-Hernan-Vaca-19-04-edit-2.mp3