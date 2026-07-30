Elena Roger canta a Charly García en la ópera rock que revive las invasiones inglesas

La prestigiosa artista conversó con el equipo de 100% Nora y contó detalles de la puesta en escena que se podrá ver todo el mes de agosto en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín.
Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires, una puesta en escena que une las canciones de Charly García con la primera Invasión Inglesa de 1806.
"Es una obra hermosa que tiene muchas anécdotas y cosas que mucha gente no conoce; la gente sale y me dice, volví a ser patriota por vos, gracias".
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