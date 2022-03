Elena Quintero: Detalles de las cárceles en Mendoza

DESCARGAR

“Se pregona la igualdad de género pero en la justicia, Mendoza es la que menos mujeres tiene en espacios de poder más elevados” expresó la abogada Elena Quintero en diálogo con Emilio Vera Da Souza y Carolina Quiroga en el programa Muchas Gracias.

Quintero sostuvo que “hay que ver cómo se desenvuelve una persona en la función más allá del género” y contó parte del procedimiento a realizar para ingresar a los sistemas penitenciarios.

Por otro lado, comentó que recientemente el comité nacional de prevención contra la tortura ha emitido un informe del estado de las cárceles de Mendoza. La Dra. Quintero sostuvo que es paupérrimo, no hay cupos ni en el sistema federal ni en la provincia, la atención médica no es la adecuada, la comida la llevan las familias ya que la que se proveen es deficitaria, sostuvo. Además hizo referencia a las drogas dentro de las cárceles. Expresó que es habitual pero no dicen nada porque es la manera de tenerlos controlados.

Por otro lado, Quintero habló de las mujeres privadas de la libertad, de las cuales dijo que están en mejores condiciones. “Son más ordenadas, humanas y solidarias entre ellas”, sostuvo al tiempo que habló de la situación de mujeres que conviven con sus hijos.

“La cárcel hoy está sin control judicial” dijo Elena Quintero, situación que data desde el 2016 cuando se modificó la ley que ha dejado los penales sin jueces de ejecución penal. Además han habido incumplimientos por parte de la justicia y del ejecutivo provincial en dos habeas corpus presentados.

Sobre los servicios penitenciarios federales, Quintero sostuvo que “están todos mal, con alto grado de encarcelamiento'', además de destacar que hay mucha gente privada de la libertad en proceso, con prisión preventiva y con condenas. Agregó que creen que con la cárcel van a reducir la inseguridad, y destacó la necesidad de resolver otros temas sociales.

Por último, la abogada contó que en su estudio han formado una bolsa de trabajo con el fin de darle una oportunidad laboral a aquellas personas que se vuelven a integrar al sistema. “Es gente que quiere trabajar y merecen la oportunidad”, concluyó.