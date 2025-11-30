Como sabemos, originalmente la elegía es un tipo de poema de la literatura griega. En un primer lugar, las elegías eran cantos de lamentación o duelo, pero luego con el paso de los siglos y al ser adoptada en otras culturas e idiomas, la elegía abordó diversas temáticas. La música adoptó la elegía como forma de una composición instrumental. En este programa vamos a compartir varias y de diferentes períodos con obras de Fauré, Purcell o Grieg, entre otros compositores.

El Clásico del Mediodía. De lunes a viernes a las 12.

Textos y selección musical: Juliana Fernández

Locución: Erica Sotomayor

'Apolo y las Musas en el Parnaso' (1811) - Andrea Appiani