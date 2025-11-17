Elecciones presidenciales en Chile: arranca la campaña por la segunda vuelta

El resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile mostró a Jeannette Jara, del oficialimso, en el primer lugar con un 26.85% de los votos, seguida de cerca por José Antonio Kast con un 23.92%. Estos datos posicionan a Kast como el favorito para la segunda vuelta, programada para el 14 de diciembre.

La senadora electa por la Araucania, del partido nacional libertario, Vanessa Kaiser, en diálogo con Viva la Pepa, espera que la derecha logre el triunfo definitivo: "sería una victoria histórica, cultural". Además, reconoció que "Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario (PNL), cumplió su promesa de apoyar al candidato de derecha o centroderecha que pasara a la segunda vuelta contra la candidata de izquierda, Jeannette Jara.".

Vanessa Kaiser Barents-von Hohenhagen es periodista titulada de la Universidad Finis Terrae y doctora en Ciencia Política y Filosofía de la Universidad Católica. Es hermana del diputado y excandidato presidencial Johannes Kaiser. Desde 2024, según publicó The Clinic, milita en el Partido Nacional Libertario. Además, conduce un canal de YouTube llamado Esfera Pública.