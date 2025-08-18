Elecciones presidenciales en Bolivia: ganó el candidato de centroderecha pero habrá balotaje

Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga irán a segunda vuelta por la presidencia de Bolivia, según resultados preliminares.

Informe: Cecilia Diwan.

Ocho candidatos compitieron por la presidencia en los comicios en medio de una crisis económica y conmoción social.

El empresario y candidato opositor Samuel Doria Medina reconoció este domingo su derrota, al haber quedado tercero, y comprometió su respaldo al también opositor Rodrigo Paz Pereira, quien quedó primero y disputará una segunda vuelta con el expresidente de centroderecha Jorge “Tuto” Quiroga.

Ambos candidatos disputarán la segunda vuelta el 19 de octubre.

En la Argentina, uno de los países donde la comunidad boliviana es más numerosa, hubo un total de 162.531 ciudadanos habilitados para votar en más de 10 provincias.