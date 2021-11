Elecciones: Optimismo en La Pampa

En el marco de una Argentina federal y a menos de 4 días de las elecciones para diputados nacionales, Punto Sur dialogó con el Gobernador de la Provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, sobre la importancia del sufragio del domingo.

A partir del 12 de septiembre La Pampa ratificó su candidato y ahora con un país distinto, que tiene una reactivación económica, otro humor social porque no hay más restricciones ni actividad económica que no se pueda realizar por eso elegir a los legisladores pone en juego el futuro de la provincia, planteó el gobernador, y enfatizó que no es lo mismo tener o no mayoría en el congreso.

Además elogió la enorme respuesta que ha dado el Gobierno Federal de Alberto Fernández para que “cada argentino y argentina tenga igualdad de oportunidades e inclusión en cada uno de los territorios”. Y remarcó que su gestión no será igual de acuerdo a quién los represente, ya que implica que se siga teniendo en cuenta a la provincia en los presupuestos para obras.

