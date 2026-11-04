Elecciones legislativas: el Partido Demócrata controlará el Congreso de Estados Unidos

El Partido Demócrata obtuvo el control del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones legislativas de medio término de este martes.

De acuerdo a los datos actualizados a primera hora de este miércoles, la oposición logró victorias en estados tradicionalmente republicanos y consiguió al menos 52 de los 100 escaños del Senado.

El presidente Donald Trump afirmó que acepta los resultados y que está dispuesto a negociar con los demócratas, mientras el escrutinio continúa en algunos distritos y estados.

Todavía falta contabilizar boletas que llegan por correo, por lo que los números exactos de escaños finales pueden ajustarse en el transcurso de los próximos días. Sin embargo, el resultado general no está en discusión según las proyecciones de las principales organizaciones de conteo.

Las proyecciones indican que los demócratas se quedarán con al menos 53 o 54 escaños en el Senado, incluyendo a independientes con los que mantienen acuerdos, frente a alrededor de 42-44 de los republicanos.

En la Cámara de Representantes, donde se necesitan 218 escaños para la mayoría, los demócratas superaron esa cifra con proyecciones que oscilan entre 222 y más de 250 escaños, según el avance del escrutinio.

La oposición demócrata registró victorias en estados tradicionalmente republicanos como Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Maine.

En declaraciones a medios, incluyendo The New York Times y Fox News, el presidente Donald Trump afirmó que acepta los resultados e indicó que está dispuesto a negociar o trabajar con los demócratas en algunos temas, aunque restó peso personal a la derrota republicana al señalar que él no figuraba en la boleta.