Elecciones en Tucumán: denuncian el uso de la imagen de Milei por un candidato que no es parte de LLA

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza de Tucumán, Federico Pelli, en diálogo con el equipo de Ramos Generales denunció la utilización de "propaganda engañosa" por parte de uno de los candidatos a diputado en dicha provincia para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

"El partido de La Libertad Avanza hizo una denuncia a nivel nacional y el reclamo por mal uso y propaganda engañosa con la imagen de Milei, de un candidato a diputado que no es parte del espacio. El presidente estuvo en la provincia el sábado apoyando a sus candidatos: Federico Pelli, quien les habla, y a Soledad Molinuevo", aclaró.

"Consideramos que es una falta de respeto absoluta al pueblo tucumano, y apelamos a que la gente de la provincia sepa distinguir este engaño", agregó Pelli.