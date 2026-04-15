Elecciones en Perú: Roberto Sánchez trepa al segundo lugar y supera a López Aliaga

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideraban el conteo de votos de las elecciones generales de Perú al computarse 90% de los sufragios luego de un cambio de tendencia que desplazó del segundo puesto al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.

Por este tema, el politicòlogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fernando Tuesta, en diálogo con Segundo Round, dijo que "esta elección fue muy complicada porque participaron 43 partidos, y de ellos 35 presentaron fórmulas presidenciales. Esto dificultó mucho el proceso".

Tuesta, además, agregó que "vamos a conocer el resultado final de las elecciones recién en unos días, no antes. Y todo está muy peleado".

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 89.461% de actas procesadas presenta a Fujimori en el primer lugar, mientras que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se ubica en el segundo puesto tras superar a López Aliaga en medio de una disputa por el pase a la segunda vuelta electoral.

Fujimori encabezaba la votación con 16,95%, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).