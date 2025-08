Elecciones en La Matanza: "Tenemos la oportunidad de poner un freno a la no gestión de Espinoza"

La candidata a concejal por La Libertad Avanza en La Matanza Leila Gianni en diálogo con Hugo Macchiavelli en Radio Nacional, se refirió a lo que dijo el presidente Javier Milei sobre la posibilidad de que el PJ haga "fraude" electoral en el territorio bonaerense.

"En La Matanza vivieron haciendo del fraude una práctica habitual en el kirchnerismo y el peronismo. Fijate cómo hicieron trampa al iniciar la campaña diciendo que se cortó la luz o lo hicieron a proósito para presentar las listas después, cuando nosotros lo habíamos hecho en tiempo y forma", mencionó.

Gianni apuntó a la estrategia del intendente Fernando Espinoza en La Matanza para corromper la voluntad de los fiscales: "Manda a los punteros con un sobre para tentarlos, que se tienten y no fiscalicen. Si el fiscal no se tienta, comienzan los aprietes. A muchos los han golpeado, a ficales generales no los dejan ingresar al colegio".