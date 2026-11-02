Elecciones en Estados Unidos ya votaron más de 50 millones de personas

Estados Unidos celebra este martes sus “midterms”, elecciones de medio término en las que los votantes decidirán cómo se renovará el Congreso.

Los estadounidenses concurrirán a las urnas para elegir a los 435 diputados que conforman la Cámara de Representantes, y que son elegidos por un mandato de dos años. En la actualidad, este cuerpo tiene mayoría republicana con 219 escaños, mientras que los demócratas cuentan con 214. En cambio, dos lugares están vacantes.

Los ciudadanos también deberán decidir quiénes serán los 35 senadores que ponen en juego sus bancas en esta elección. Tal como ocurre en Argentina, el mandato de los miembros del Senado norteamericano dura seis años, y su composición se renueva de a tercios. En la Cámara alta también dominan los republicanos, con 53 escaños. Los legisladores electos asumirán el 3 de enero de 2027, cuando se instalará el Congreso número 120.

Además, los ciudadanos de 36 estados eligen a sus gobernadores: entre ellos se encuentran California, Texas, Florida, Nueva York, Arizona y Michigan. También se renovarán legislaturas estatales y distintos cargos locales.

Aunque este martes es la jornada electoral, gran parte de los ciudadanos ya emitió su voto de manera anticipada, una opción posible en la mayoría de los estados. Precisamente, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida, que monitorea los comicios, más de 57 millones de personas ya habían sufragado hasta el mediodía del lunes. De ellos, casi 32 millones lo hicieron a través del correo, mientras que 25 millones votaron de manera presencial.

La cifra constituye un récord de participación anticipada. En 2022, las últimas elecciones de mitad de mandato, el día anterior a los comicios ya se habían emitido 45,9 millones. Este año, esa cifra se superó hace días.

En Segundo Round, Hernán Mundo habló con el periodista Ruperto Romero, quien desde el estado de Texas evaluó que la de este martes será una evaluación política de la gestión de Donald Trump.

Tenemos un gobernador que está buscando su cuarto mandato consecutivo por el Partido Republicano; Texas es un Estado clave en esta elección.

El periodista además destacó la importante participación electoral que hacía mucho tiempo no se registraba en elecciones de medio término, teniendo en cuenta que en el voto anticipado en una semana ya emitieron su sufragio más de 50 millones de norteamericanos.