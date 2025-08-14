Elecciones en Corrientes: "El cambio que la provincia necesita viene de la mano de Javier Milei"

Corrientes se prepara para una jornada decisiva: el próximo domingo 31 de agosto se llevarán a cabo elecciones provinciales, donde casi un millón de ciudadanos elegirán gobernador y vicegobernador, además de renovar parte de la Legislatura con 15 bancas en Diputados y cinco en el Senado, junto a cargos locales en 73 municipios.

Lisandro Almirón, diputado nacional por La Libertad Avanza y candidato a gobernador, conversó con el equipo de Creer o reventar y resaltó la importancia de este voto, que no solo decidirá el liderazgo provincial sino también la composición de la Legislatura.

"Estamos recorriendo la provincia de punta a punta, acercando propuestas y escuchando a la gente. En ese ida y vuelta, estamos convencidos de que la provincia necesita un cambio, y ese cambio viene de la mano de Javier Milei. Los cambios tienen que ser profundos", expresó.

Tras cuestionar la actual gestión provincial, Almirón recordó que su alianza, La Libertad Avanza, presenta su fórmula junto a Evelyn Karsten para disputar la gobernación, en un escenario con perfiles políticos diversos —desde el radicalismo tradicional y el peronismo hasta exgobernadores— que compiten en unas elecciones que podrían resolverse en primera vuelta si algún candidato suma más del 50 % de los votos o una diferencia suficiente.

Para Marcelo Almirón, estas elecciones son una oportunidad para ofrecer una perspectiva alternativa en la provincia, enfocada en promover cambios, transparencia y mayor participación ciudadana. Además, enfatizó que, tras el acto eleccionario provincial, Corrientes volverá a las urnas en octubre para las elecciones legislativas nacionales, lo que pone el foco en la articulación entre lo local y lo nacional.