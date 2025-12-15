Elecciones en Chile: Antonio Kast ganó el ballotaje presidencial

José Antonio Kast logró el 58,16% de los votos frente al 41,84% de Jeannette Jara, con el 99,9% escrutado. El triunfo supone la llegada de un referente de derecha al Gobierno. De todos modos, la senadora por la Araucanía por el Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, en diálogo con Viva la Pepa, se mostró sorpendida por el porcentaje de votos que obtuvo la candidata de izquierda: no puedo creer que más del 40 por ciento de los chilenos eligiera una candidata comunista".

Kaiser, además, dijo estar preocupada por la reacción que tendrá la oposición frente a una propuesta de gobierno de derecha: "Por eso me alisté al Senado para evitar que esa izquierda en Chile incendie el país".

La legisladora remarcó que estarán atentos a que los acuerdos internacionales no condicionen la agenda gubernamental en el mandato de Kast: "No queremos la agenda 2030 en Chile; esa misma agenda que te imponen los medios de comunicación y los organismos internacionales".