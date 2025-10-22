Elecciones 2025: cómo votar con la Boleta Única de Papel este domingo 26 de octubre

Por primera vez en una elección nacional, los argentinos votarán con Boleta Única de Papel. Se trata de un sistema que reemplaza las tradicionales boletas partidarias, los sobres y el cuarto oscuro por una única hoja donde figuran todos los candidatos. Manuel Mogni, coordinador general de procesos electorales, en diálogo con Hugo Macchiavelli explicó cómo será esta elección con el nuevo sistema en Radio Nacional.

"Estamos en un proceso nuevo en cuanto al instrumento de votación y habrá que tener paciencia en esta primera experiencia a las autoridades de mesa. A ellos desde la Justicia se les está brindando herramientas para facilitar el momento del escrutinio", mencionó.

Mogni aclaró que se trata de una elección donde la mayoría de los distritos elige solamente "diptados nacionales" y eso será más fácil para la votación.

"No habrá más sobres, sino que la autoridad de mesa nos entregará la Boleta única de papel, que la firmará junto a un bolígrafo negro. Se aconseja que el elector marque con una cruz o una tilde. No tiene mayores inconvenientes", agregó el entrevistado.

"Siempre hay que llevar el documento físico o libreta de enrolamiento vigente", recordó.