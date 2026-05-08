El vuelo directo a Israel “es una herramienta más para acercar a ambos países”

Así lo afirmó el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, al ser consultado por Nico Yacoy y equipo del programa Primer Round en Radio Nacional sobre el anuncio de un vuelo directo entre ambas naciones.

“Es una muy buena noticia, ayer empezó la venta de boletos, casi todo se vendió”, afirmó el diplomático, para quien “es una herramienta más para acercar a ambos países”.

Según Sela, “va a aumentar el turismo, el comercio, las inversiones, las relaciones culturales y científicas” entre ambos países.

“El primer vuelo de la empresa El Al será el 29 de noviembre desde Israel y, por el momento, serán dos vuelos semanales”, precisó, al tiempo que aclaró que se trata de “un vuelo directo, sin paradas, con una duración entre 15 y 16 horas”.

El diplomático destacó que se tratará del “único vuelo que conecta a Israel con América latina” y confió en que Israel pueda ser un “hub” de vuelos a otros países.

“El turismo entre ambos países subió”, señaló, y resaltó que este anuncio “es fruto de las buenas relaciones entre ambos países”.