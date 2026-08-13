El volcán Etna paraliza Sicilia: cierran el aeropuerto de Catania y hay más de 100 mil afectados

El aeropuerto de Catania, el de mayor tráfico en la isla de Sicilia, permanecerá cerrado al menos hasta las 2 de la madrugada de este viernes debido a las persistentes erupciones del cercano Monte Etna.

La medida fue confirmada por las autoridades aeroportuarias tras una semana de interrupciones que obligaron a cancelar o desviar cientos de vuelos.

Desde el pasado 7 de agosto, unos 700 vuelos se vieron afectados por la actividad del volcán más activo de Europa.

Según datos de la prensa local y estimaciones del sector, se calcula que más de 100 mil pasajeros sufrieron las consecuencias de estos cierres.

Empresas como Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Ita Airways reportaron retrasos y cancelaciones masivas. Si bien los vuelos se están desviando a terminales en Palermo, Trapani o Comiso, estas ya presentan signos de saturación ante la alta demanda.

La presencia de ceniza volcánica es el principal riesgo, ya que cubre las pistas y puede dañar piezas críticas de los motores de los aviones. En la zona, los viajeros optaron por trenes y autobuses ante la escasez y el aumento de precios en los coches de alquiler.