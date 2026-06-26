El vocero presidencial dio detalles sobre los suministros enviados por Argentina a Venezuela

Adrián Ravier informó que se desplegaron las Fuerzas Armadas desde la Base Aérea de El Palomar en el marco de una operación de asistencia humanitaria frente a las devastaciones provocadas por los terremotos en La Guaira, Venezuela.

La aeronave de la Fuerza Aérea transporta personal militar especializado, perros de guerra con sus guías, y equipamiento de la Armada en una misión conducida por el Estado Mayor Conjunto, que expresa profesionalismo, preparación y capacidad real de respuesta ante emergencias.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, supervisó el operativo y despidió a la dotación antes de la partida, acompañando el inicio del despliegue de las tareas de búsqueda y rescate en el terreno.

Se organizó el envío desde Ezeiza de dos aviones con ayuda para Venezuela: uno de los aviones lleva 76 Brigadistas USAR de los equipos ARG12 de la Policía Federal Argentina y ARG13 de PUMA, y dos puntos focales (contactos operativos); el otro avión traslada alimentos, medicamentos, equipamiento especial de rescate.

El despegue es supervisado por la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el Director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie.

Elementos puestos a disposición: