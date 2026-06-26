El vocero presidencial dio detalles sobre los suministros enviados por Argentina a Venezuela

Adrián Ravier informó que se desplegaron las Fuerzas Armadas desde la Base Aérea de El Palomar en el marco de una operación de asistencia humanitaria frente a las devastaciones provocadas por los terremotos en La Guaira, Venezuela.
La aeronave de la Fuerza Aérea transporta personal militar especializado, perros de guerra con sus guías, y equipamiento de la Armada en una misión conducida por el Estado Mayor Conjunto, que expresa profesionalismo, preparación y capacidad real de respuesta ante emergencias.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, supervisó el operativo y despidió a la dotación antes de la partida, acompañando el inicio del despliegue de las tareas de búsqueda y rescate en el terreno.
Se organizó el envío desde Ezeiza de dos aviones con ayuda para Venezuela: uno de los aviones lleva 76 Brigadistas USAR de los equipos ARG12 de la Policía Federal Argentina y ARG13 de PUMA, y dos puntos focales (contactos operativos); el otro avión traslada alimentos, medicamentos, equipamiento especial de rescate.
El despegue es supervisado por la Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el Director Ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie.
Elementos puestos a disposición:
- Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia, enfermeros y auxiliares.
- 1 avión Embraer de 40 plazas, 1 Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y 1 aeronave de Aerolíneas Argentinas.
- 2 plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército Argentino.
- Expertos en estructuras colapsadas y drones con operadores.
- Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR) con capacidad para estructuras colapsadas, inundaciones, e incendios. Con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada Argentina y del Ejército.
- 134 carpas y 48 kits de cocina.
- Colchones, camillas y aires acondicionados.
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