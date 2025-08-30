“El vivo en la TV es lo que me identifica, es lo que sé hacer”

En un nuevo encuentro con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita de la periodista, productora de televisión y locutora nacional, quien tuvo un rol central en la creación de Radio América y el canal de noticias de CVN.

Liliana Parodi recordó su “juventud apretadísima” por las carencias económicas pero admitió que “la necesidad no fue un problema sino una maestra que me empujó para adelante”.

En la charla, contó que su primer trabajo fue como camarera “cuando tenía apenas 18 años”; reconoció “haber vivido de la propina” y que su convicción era “trabajar a destajo para lograr ser una persona adulta con las necesidades resueltas”.

También fueron parte de la conversación “su primer trabajo efectivo en Radio Rivadavia”; Antonio Carrizo, Cacho Fontana y Héctor Larrea, que fueron sus “maestros del principio” y sus “33 años en América”.

Repasó su labor en el canal América y consideró su legado el “hacer televisión en vivo, el vivo es lo que me identifica, es lo que sé hacer. Necesito esa adrenalina del vivo y de poder dar vuelta todo un programa”, dijo.

Por otro lado, Parodi habló de su presente laboral que la tiene enfocada en LP Consulting Group, consultora especializada en medios, comunicación e imagen de empresas y personas.

“Me gusta la consultoría, vas haciendo de vos, con lo que traes, mucho para la nuevo”, reflexionó y agregó, “debería haber sido más blanda conmigo misma”.