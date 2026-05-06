El vicepresidente de Talleres de Córdoba dijo que el club quiere a Tévez "toda la temporada"

El vicepresidente de Talleres de Córdoba Miguel Cavatorta en diálogo con el equipo de Pasión Nacional por Radio Nacional habló sobre el partido de Talleres vs Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura, que se jugará el sábado en el estadio Mario Alberto Kempes. Además se refirió al futuro de Carlos Tévez al frente del equipo cordobés.

"Hoy estamos concentrados en los octavos de final, es un partido importante. Carlos Tevez tomó el liderazgo del equipo con coraje y profesionalismo en un momento difícil para el club. Ha dado muestras de una enorme personalidad y capacidad técnica profesional", dijo. Y en ese sentido agregó: "Ha ido creciendo de menor a mayor el equipo, la identidad de juego es lo que Talleres busca y Tevez propone".

"Queremos que Tévez siga toda la temporada, somos optimistas en ese sentido", agregó.