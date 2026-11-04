"El viaje del papa León XIV se tiene que leer como un edificio y cada evento o discurso es un ladrillo"

La periodista especializada en el Vaticano, Inés San Martín, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y analizó las claves de la cobertura periodística internacional y la dimensión espiritual de la gira pastoral del papa León XIV por la región. La especialista remarcó que "la principal dimensión del papa no es política, no es civil, no es social, es religiosa", por lo que instó a interpretar sus gestos y discursos dentro del contexto del evangelio.

Sobre las razones del itinerario por la región, la analista sostuvo que la elección de Argentina y Uruguay responde a "una voluntad por parte del líder de la Iglesia Católica de hacerse presente" en los países que no habían sido visitados por sus antecesores.

Al referirse a la intensa exigencia física que implica el recorrido para un hombre de 71 años, la entrevistada pidió a la ciudadanía que "le tengamos paciencia al papa porque en algún momento va a estar cansado".

En relación con los mensajes sobre la realidad social del país y la atención a los sectores vulnerables, San Martín aclaró que "si el papa habla de la pobreza o visita el Cottolengo Don Orione no es un gesto sobre la política argentina actual", sino un mandato bíblico de fe.

La periodista advirtió que para comprender el sentido profundo de la gira es necesario "separar las dos cuestiones", evitando reduccionismos o lecturas partidarias sobre los discursos pontificios.

En cuanto al sentido integral de las actividades del pontífice, la especialista comparó el itinerario señalando que "el viaje del Papa se tiene que leer como un edificio y cada evento, cada visita, cada discurso es un ladrillo" dentro de una misma estructura de sentido.

Respecto al masivo interés de la prensa extranjera, San Martín precisó que "hay más de 85 periodistas internacionales" pertenecientes a las principales agencias de noticias del mundo acreditados para seguir la gira pastoral.

La profesional explicó que la comitiva fija que acompaña al pontífice en la aeronave oficial está integrada por "entre 40 y 50 periodistas que viajan todo el tiempo con el Papa a donde viaja".

Finalmente, San Martín ponderó el carácter de los encuentros populares convocados en el país al subrayar que "los actos masivos son misas" dedicados al encuentro y la celebración de la fe.