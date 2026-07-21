El viaje de Fuegia Basket: Mara Laudonia rescata la historia de Yokcushlu en un nuevo libro infantil

La periodista y escritora Mara Laudonia presentó su nuevo libro de literatura infantil, una obra que rescata la verdadera historia de Yokcushlu, la niña de los pueblos originarios de Tierra del Fuego trágicamente rebautizada por los colonizadores como Fuegia Basket.

La autora, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "se trata de un relato adaptado para las infancias y aborda el viaje forzado de la pequeña hacia Inglaterra en el siglo XIX a bordo del HMS Beagle, comandado por el capitán Robert Fitz Roy"

Laudonia, además, dijo que el libro "busca, de algún modo, reparar el relato histórico, devolviéndole la identidad y la voz a Yokcushlu más allá de los registros eurocéntricos de la época".

Con una narrativa accesible pero rigurosa, Laudonia logra conectar a los lectores más jóvenes con las raíces de los pueblos fueguinos, transformando un archivo histórico en una herramienta pedagógica, de respeto por la diversidad cultural y reflexión sobre los derechos de los niños.

Sobre la autora

Mara Laudonia es periodista, escritora y licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en medios como Clarín, Télam y El Cronista, donde fue corresponsal en Washington DC. Es autora de La Gobernadora (Sudamericana, 2016) y Los buitres de la deuda (Biblos, 2013). En Pequeña Fuegia, combina investigación histórica, literatura infantil y su interés por las culturas del extremo sur.