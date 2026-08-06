El veterinario rural que se hizo viral por ayudar a una ternera enferma y rechazada por su madre

Gastón Britos, es un veterinario en Tres Pozos en Córdoba y se hizo viral en redes por rescatar a una ternera enferma que fue rechazada por su madre. En el Día del Veterinario, el córdobes conversó con el equipo de Adrián Korol por Radio Nacional, donde habló de su vocación y trabajo diario con animales del campo.

"Siempre cuento en las redes, cómo se comportan los bovinos, las ovejas y las cabras. Una vaca hasta te puede seguir a todos lados como un perro, si es tu mascota. La medicina humana y la veterinaria van ligadas, tenemos mucho contacto con los animales los veterinarios", dijo.