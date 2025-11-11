El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se dará a conocer este jueves en Resistencia.

El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció en junio de 2023 y cuyos restos aún no se hallaron, se daría a conocer este jueves en la ciudad de Resistencia. El abogado que integra el equipo de la querella, Juan Arregin, en diálogo con Viva la Pepa, detalló que "la fecha fue adelantada a raíz del rápido avance del juicio por jurados populares, el cual originalmente estaba previsto para finalizar el 20 de noviembre. El juicio comenzó a fines de octubre de 2025".

Entre los principales acusados se encuentran su pareja, César Sena, y los padres de este, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, todos imputados por el crimen de la joven desaparecida en junio de 2023.

Durante el proceso judicial se han presentado pruebas forenses y testimonios que sugieren que el cuerpo de la víctima fue quemado a más de 800 grados para hacer desaparecer los restos.