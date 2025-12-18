El Vaticano confirmó la beatificación del empresario argentino Enrique Shaw

El Papa León XIV autorizó la promulgación del decreto sobre el milagro atribuido al padre de familia y dirigente católico fallecido en 1962, resolución que abre el camino a su beatificación.

“Celebramos un paso decisivo para la beatificación de Enrique Shaw”, manifestaron desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) y la Acción Católica Argentina (ACA).

ACDE, organización que fundó Enrique Shaw en 1952, y ACA, donde llegó a ser dirigente nacional, son impulsores de la Causa de beatificación y canonización del Venerable Siervo de Dios Enrique Ernesto Shaw, fiel laico, esposo, padre de familia y empresario argentino.

Shaw (1921-1962) fue -recordó recientemente León XIV- “un empresario que entendió que la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”.

Con este decreto quedó aprobada la curación inexplicable científicamente de un niño gravemente accidentado por intercesión de Shaw, hecho que concreta el sello de Dios que certifica su vida dedicada al ejercicio extraordinario de las virtudes cristianas.

Asimismo, reconoce su compromiso para hacer realidad la Doctrina Social de la Iglesia en el mundo del trabajo y su visión pionera de la empresa como comunidad de vida para el desarrollo humano integral y la transformación cristiana de las estructurales temporales.

Para la presidente de ACDE, Silvia Bulla, “la beatificación de Enrique Shaw le brindará al mundo el primer empresario reconocido como un ejemplo de santidad y resulta para el mundo una invitación urgente a humanizar la economía, trabajar por el bien común y la dignidad del trabajo”.

En tanto, la presidenta de ACA, Claudia Inzaurraga, señaló que "Enrique participó en la Acción Católica y, como muchos otros ‘santos de la puerta de al lado’, vivió su fe con valentía, compartiendo proyectos, espacios de comunión, gestando comunidad en su entorno laboral y social, una vida que nos sigue inspirando a ser ‘sal y luz’ en el mundo".

Sus restos descansan en la Basílica del Pilar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Próximamente se brindarán detalles sobre la fecha y lugar de la ceremonia de beatificación.

Además de Shaw, reconoció a un grupo de mártires españoles, entre ellos nueve seminaristas, un sacerdote diocesano y un laico asesinados entre 1936 y 1937 en el marco de la persecución anticristiana durante la Guerra Civil española.

Asimismo, destacó las virtudes heroicas de tres personas, que recibieron el título de venerables: los italianos fray Berardo Atonna y sor Domenica Caterina dello Spirito Santo, y el sacerdote indio Joseph Panjikaran, fundador de la Congregación de las Hermanas Médicas de San José.