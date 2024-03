El valor del trabajo y la formación de científicos e investigadores

El director del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación del Conicet, Carlos Chesñevar, dijo que “hay un discurso muy pernicioso y subterráneo para socavar nuestro trabajo e instalar como de que todos somos ñoquis”, al ser consultado sobre comentarios en redes o portales contra los investigadores.

-El ambiente de la investigación es muy competitivo, uno no puede relajarse en este ámbito. Los que trabajan en investigación son personas muy disciplinadas, tienen posgrados y se perfeccionan permanentemente. Uno no puede decir "me siento en un escritorio y trabajo tantas horas y luego de un años voy a tener un resultado" –agregó.

Destacó que en “la Argentina la ciencia y la tecnología son los que permiten salir de la matriz de proveedor de productos primarios”.

Acerca del rol del Estado, el investigador dijo que “los países que tienen más desarrollos invierten desde el Estado. En Europa se invierten entre 50.000 y 60.000 millones de dólares y, por ejemplo, en inteligencia artificial, regula la actividad de las empresas privadas porque algunas tienen una posición dominante”.

Sobre la decisión de no renovar algunos contratos en Conicet, Chesñevar manifestó que “no se sabe cuáles son los criterios de por qué algunos sí y otros, no”.

