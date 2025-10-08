El valor de las madres que acompañan

Emiliana Merino entrevistó a la periodista Violeta Santamarina quien junto a Emilia Frigerio co-escribió el libro “Madres de”, publicado por Editorial Catapulta, que reúne 15 testimonios reales sobre distintas formas de maternar.

El proyecto nació tras 29 entrevistas a mujeres de diversos ámbitos y dio origen también a un podcast de 29 capítulos difundido por La Nación.

Entre las historias se destacan las de Susana, la mamá del Dibu Martínez, Paloma Herrera, Luciana Aymar, Valeria Massa y Ale Sergi, entre otras figuras.

