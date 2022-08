El valor de la canasta básica en la provincia es de $98.225

Luego de que el Gobierno nacional dio a conocer los índices de la inflación de julio, en Tucumán se conoció cuál es el valor de la canasta básica y cuál es el ingreso que necesita una familia de cuatro personas para no caer en la pobreza. “Ayer publicamos el valor de la canasta básica alimentaria, que es la medición que hacemos para poder medir pobreza monetaria. En Tucumán la canasta básica alimentaria aumentó 6%, que para el caso de un hogar de cuatro personas estaría en $98.225. Si ese hogar de cuatro personas no supera ese ingreso decimos que es pobre y si lo supera es no pobre. La canasta promedio nacional que mide el INDEC está cerca de los $111.000 y en el caso nuestro el costo de vida puede estar más bajo en algunas cosas y estamos un poco por debajo de esa canasta, pero estamos hablando de un valor importante”, explicó Raúl García, director de Estadísticas de la provincia.

