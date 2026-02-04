El uso del pago con QR creció 83% en Argentina

La digitalización de los medios de pago continuó consolidándose en Argentina durante 2025, con un fuerte crecimiento de las operaciones realizadas mediante código QR.

En este sentido, los pagos con QR registraron un aumento interanual del 83%, según el Indicador COELSA 2025, elaborado por la Cámara Argentina de Fintech.

De acuerdo con el informe, a lo largo del año se realizaron más de 714 millones de operaciones con código QR en todo el país.

El volumen refleja una adopción creciente tanto por parte de los consumidores como de los comercios, con uso extendido en rubros como supermercados, gastronomía, servicios y comercios minoristas.

Otro de los aspectos destacados del relevamiento es la expansión de las cuentas digitales, que superaron las 322 millones de cuentas activas.

El dato incluye cuentas bancarias (CBU) y cuentas de pago asociadas a billeteras virtuales (CVU), y muestra una tendencia sostenida hacia la inclusión financiera a través de herramientas digitales.

Según el informe, más del 65% de las nuevas cuentas abiertas durante 2025 correspondieron a personas de las generaciones Millennials y Centennials.

El avance de los pagos con QR se complementó con el crecimiento de las transferencias inmediatas, que alcanzaron más de 5.977 millones de operaciones en el año, lo que implicó un incremento cercano al 20% interanual.

El informe también señala una expansión del uso del QR en el transporte público, con más de 3,5 millones de viajes registrados mediante esta modalidad, así como los primeros avances en pagos transfronterizos, que ya superan las 10.000 operaciones.

Con estos resultados, el código QR se consolidó durante 2025 como uno de los pilares del ecosistema de pagos digitales en Argentina, en un contexto de expansión sostenida de las plataformas electrónicas y de los instrumentos de pago sin efectivo.