El uso de la IA en los trabajos de los estudiantes: "El problema es cuando la usamos para no pensar"

Laura Lewin, autora, conferencista, y consultora educativa especializada en liderazgo pedagógico, bienestar docente y neuroeducació, en diálogo con Adrián Korol por Radio Nacional opinó acerca de la utilización de la IA en las aulas y en los trabajos de los estudiantes.

"El problema con la IA es cuando la usamos para no pensar, porque es útil cuando un alumno busca ideas, para practicar o para comparar. También para mejorar un borrador. Pero una muy distinta es cuando la utiliza directamente para pedirle un trabajo", advirtió.

La especialista advirtió que tamién es un riesgo cuando los docentes la utilizan mal: "¿Qué pasa cuando el estudiante usa la Ia para hacer un trabajo y el docente la usa para corregirlo. ¿Qué hacemos, nos corremos?". "La IA no debe reemplazar la cabeza del alumno. Se puede usar de una manera muy interesante, para ayudarnos a pensar y no para que nos reemplace", agregó.