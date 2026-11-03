El uso de efectivo cayó a mínimos históricos y los pagos QR continúan creciendo

La digitalización de los medios de pago continúa avanzando en la Argentina. Según el último Informe de Inclusión Financiera del Banco Central (BCRA), durante el primer semestre de 2026 cada adulto realizó un promedio de 32,8 pagos electrónicos mensuales, un 14,7% más que un año atrás, mientras que las extracciones de dinero registraron una fuerte caída.

De acuerdo con el relevamiento, los retiros de efectivo disminuyeron un 33,4% interanual, hasta alcanzar apenas 1,3 operaciones mensuales por persona.

Además, el monto extraído se redujo un 14,1% en términos reales, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo y una mayor utilización de herramientas digitales.

Uno de los principales impulsores fue el crecimiento de los pagos con códigos QR, que aumentaron un 57,2% en cantidad de operaciones y un 58,3% en los montos transaccionados.

En contraste, las tarjetas de crédito registraron una caída del 3,5% en operaciones y del 12,1% en los importes, descontando la inflación.

El informe también destacó que más de 2 millones de personas comenzaron a utilizar pagos electrónicos respecto del año anterior. Así, durante el segundo trimestre, unos 30,5 millones de argentinos realizaron transacciones mediante estos sistemas.

En paralelo, la cantidad de personas con cuentas bancarias o billeteras digitales alcanzó los 38,1 millones, mientras que el 76,5% de los titulares ya utiliza ambos tipos de cuentas.

Además, el 65% posee al menos una cuenta en moneda extranjera, luego de que 1,3 millones de personas se incorporaran a ese segmento durante el semestre.

La digitalización también impulsó nuevas formas de ahorro. Las cuentas de pago con dinero invertido en fondos comunes de inversión pasaron de 26,5 millones a 28,9 millones, consolidando el crecimiento de las billeteras virtuales como herramientas para administrar fondos.

En materia de financiamiento, el BCRA informó que 20,5 millones de personas tenían algún tipo de crédito y el monto promedio adeudado cayó un 2% durante el semestre.

Por último, el crédito a las pequeñas y medianas empresas mostró una mejora: el 75,4% de las firmas con certificado MiPyME contaba con financiamiento y el saldo total alcanzó un máximo histórico de $60,5 billones, con un crecimiento semestral del 2,2%.