El único detenido por el asesinato de Charlie Kirk será indagado el martes

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump confirmó que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue capturado por el FBI.

El sospechoso bajo custodia es un joven de 22 años de Utah, identificado como Tyler Robinson.

En Viva la Pepa, Lourdes Marchese conversó con Ruperto Romero, periodista de la cadena Univisión en el Estado de Texas, quien dio detalles de la investigación, de la detención de Robinson y de los pasos a seguir por los investigadores que el martes próximo tomarán declaración al detenido.