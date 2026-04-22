"El último viaje a China": el homenaje documental a China Zorrilla

El estreno del documental "El último viaje a China" pone en primer plano la figura de una de las artistas más influyentes del Río de la Plata, a través de un enfoque que combina memoria, intimidad y reconstrucción emocional.

Alejandro Maci, director del film, dialogó con el equipo de Korol en el aire y abordó el sentido de esta obra, al destacar la intención de recuperar no solo la trayectoria artística de China Zorrilla sino también su universo personal.

"Es un documental en homenaje a la artista que fue China. Fue una gran embajadora de su país, Uruguay, y del nuestro, donde vivió añares. En estos tiempos de tanta mezquindad y crueldad, ver un espíritu tan solidario, tan contenedor, tan generoso, se vuelve emblemático en este presente", expresó.

El documental se estrenará el próximo 7 de mayo, pero ya se pudo disfrutar en el marco del BAFICI, donde "la recepción fue cálida y estruendosa", señaló Maci.

El documental sigue a Soledad Silveyra en un viaje hacia el pasado, en el que se reencuentra con Carlos Perciavalle en la mítica casa de Laguna del Sauce, un espacio que funcionó como punto de encuentro creativo y vital para la actriz.

A partir de ese recorrido, la película reconstruye una época marcada por la intensidad artística, las giras, las anécdotas y una forma de vivir el arte atravesada por la libertad y la experimentación.

Lejos de una biografía tradicional, la propuesta evita la linealidad para ofrecer un retrato más sensorial y subjetivo, apoyado en archivos, recuerdos y testimonios cercanos que buscan capturar la esencia de una figura difícil de encasillar.

Con una duración cercana a los 80 minutos y coproducción entre Argentina y Uruguay, el film tuvo su presentación en festivales y llega a las salas con el objetivo de acercar a nuevas generaciones el legado de una artista que dejó una marca profunda en el teatro, el cine y la televisión.

La obra también funciona como un homenaje a una generación de creadores que atravesaron contextos complejos, entre exilios, censuras y transformaciones culturales.