El último feriado largo del año movilizó a 1,4 millones de personas que gastaron casi 250 mil millones de pesos

El último fin de semana largo de 2025 generó un impacto económico de 249. 370 millones de pesos por el movimiento de casi 1,4 millones de turistas por todo el país, una cifra un 43,5% superior a la que se registró en la misma fecha de 2023, que era el último mejor registro de los últimos 10 años.

El clima inestable, con pronósticos de tormentas, moderó la decisión de viaje hacia algunos destinos, pero el movimiento turístico terminó mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La entidad precisó que durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1.377.810 turistas por la Argentina, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado) y destacó que la fecha volvió a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano.

Además, destacó que la estadía promedio fue de dos noches, menor a los 2,6 días de estadía que se registraron en 2023, una tendencia que se viene profundizando en un contexto en el que las familias privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario.

El gasto promedio diario por turista fue de 90.495 pesos, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023 y según CAME “este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido”.

En total, los turistas desembolsaron $ 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un aumento del 20,1% real frente a 2023.

Así , los feriados largos de noviembre y diciembre vuelven a mostrar su relevancia como dinamizadores tempranos de la temporada estival.