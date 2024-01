El turismo de cercanía es el que más sufre el impacto de la crisis

El empresario salteño Gustavo Dimecola indicó que la crisis económica se nota en la baja del consumo de turismo de cercanía, no tanto para quienes trabajan con operadores grandes, donde las perspectivas a futuro no son malas. "Depende del segmento del mercado que uno trabaje, para los que trabajamos con sectores turísticos de centros emisivos importantes, está bien (la temporada), no es excelente, el año pasado estuvo mejor, pero la perspectiva a febrero es buena y en marzo también", aclaró.

Sostuvo que la temporada está siendo "más floja" para aquellos que trabajan con turismo espontáneo y que en esa línea el sector gastronómico es el que más está acusando el impacto de la crisis.

