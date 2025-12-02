El Tucu López en Amnesia: humor, oficio y una vocación que lo marcó para siempre

En Amnesia, Pablo Valente conversó con El Tucu López, actor, conductor, streamer y, desde hace años, bombero voluntario del cuartel de San Isidro. En una charla intensa y divertidísima, el Tucu volvió a desplegar su mezcla única de humor frontal, historias personales y un vínculo afectivo con su Tucumán natal.

El intercambio arrancó recordando su amor por el sánguche de milanesa, emblema tucumano con monumento propio. López contó que incluso existe el Día del Sándwich de Milanesa, con feria y celebración incluida.

Entre risas, también dejó en claro algo importante:

“A la Casita de Tucumán no le digan casita. ¡Es la Casa Histórica donde se declaró la independencia!”

Fiel a su estilo, descargó su alergia a ciertas modas porteñas, desde los cafés servidos en sobres de papel hasta el famoso “tomaco”.

“Nos merecemos la extinción”, dijo, entre carcajadas de toda la mesa.

El momento más emotivo llegó cuando habló de su rol como bombero voluntario:

Su primer servicio oficial fue rescatar un gatito —“Saturno”— de un árbol, un cuadro de película.

Pero el recuerdo más profundo fue el día que rescató de un incendio a una persona atrapada:

“Sacarla en brazos… eso no se puede describir. Ahí entendés lo que es ser bombero.”

También contó su costumbre de juntar pallets por la calle para reciclarlos, y cómo su casa se convirtió en “una especie de galpón creativo”.

Para cerrar, habló de su paso por la obra SEX y de su presente en streaming en DirecTV, donde comparte un equipo que —según él— “lo hace reír todo el tiempo”.

Una entrevista sincera, caótica, graciosa y emocionante, como solo El Tucu puede lograr.