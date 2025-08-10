El Trío Ginastera se presenta en el Palacio Libertad

En el marco del ciclo 'Conciertos del Mediodía' del Mozarteum Argentino, este miércoles a las 14 horas la prestigiosa agrupación argentina de cámara ofrecerá un concierto en la Sala Argentina del ex Palacio de Correos.

El Trío Ginastera, integrado por Xavier Inchausti en violín, José Araujo en violonchelo y Marcelo Balat en piano por interpretará un ambicioso programa: en primer lugar el Trío en do menor, op. 8, compuesto por Shostakovich en 1923, y luego el Trío en la menor, op. 50, 'A la memoria de un gran artista' de Chaikovski.

La actividad es gratuita y no requiere reserva de entradas. El ingreso es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad del espacio.