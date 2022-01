El Tridente #21: Traidores

A fines de diciembre del 2021, el gobernador Mariano Arcioni, avanzó con su proyecto de Zonificación Minera el cual fue aprobado entre gallos y medianoches por mayoría en la Legislatura de la provincia del Chubut.

Los nombres de los diputados que entregaron la provincia al extractivismo y vaciamiento ya han pasado a la historia, así como el levantamiento del pueblo chubutense que en una semana logró hacer recular al gobernador y alcanzó la derogación de ese proyecto.

“Estos es una traición política histórica”, aseguró Carlos Bonilla al inicio de este Tridente el cual refleja la gran traición política de Arcioni quien llegó a la gobernación con la bandera del No a La Mina.

Viviana Moreno, integrante del No a la Mina de Esquel, afirmó que “perdimos absolutamente todos los derechos” ante el avance represivo del por entonces ministro de seguridad Federico Massoni en detrimento de la calidad institucional y la vida de todos los chubutenses.

Por otro lado los conflictos territoriales de los pueblos originarios en la provincia de Rio Negro continúan ante un gobierno que no quiere sentarse a dialogar con las comunidades Mapuches.

María Antual de La comunidad Carrilafken habló sobre el proceso de reafirmación que llevan adelante en la zona de Jacobacci, en tanto que Romina Jones hizo lo propio con el proceso de recuperación de la Lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero.

“Soberanía Alimentaria y territorio. Son una sola y misma cosa. Sin territorio no hay soberanía” reflexiona Bonilla y concluye “por lo que la lucha anti minera es básica, por que perdemos el territorio”, concluyó.

DESCARGAR

El Tridente | Miércoles de 23 a 24 hs (repeticiones sábados y domingos de 12.30 a 13.30hs | Locución: Carlos Bonilla | Producción y Operación Técnica: "Tano" Galuppo | Redes: Conrado Castaldi | Foto: "Tano" Galuppo