El Tridente #18: ¡Elías Vive!

No puedo callar, no podemos

Mas muerte, mas espanto

Es que no puedo callar, no podemos

Acero, plástico y asfalto asfixiando a la buena gente

A la gente buena

Sarajevo, Siria, Palestina

La perversidad de unos pocos extermina multitudes

No puedo callar, no podemos

Han matado a un hombre que defendía un pedacito de esta tierra

De esta tierra sagrada

Tierra tomada a los buscadores de riqueza

Sembradores de pinares estériles

Focos de incendios interminables

plantados para generar dinero

¿Cómo que mataron a un hombre?

¿Cómo que fueron a la Cuesta del Ternero?

Rodeados de uniformes y metralla para matar a su propio pueblo

¿Matones a la orden de quién?

Los han sacado del vientre el hambre

y les pagan por asesinar al propio hermano

Pero estamos cansados

Cansados de presidentes, de reyes y de esclavos

Cansados de la basura que tapa nuestros campos

Cansados de la avaricia, codicia, explotación y engaño

Cansados de contaminen los ríos

Cansados de que engañen a la gente con prestamos y promesas inútiles

Cansados de que los avivados enriquezcan

y de que los buenos callen asustados

La vida es tan bonita, tan breve, tan sagrada

Seres humanos, ya no hay mas tiempo

Seas Mapuche, Chino o Venusiano

El amor es la vía, compartir el camino

Todos somos la Lof Quemquemtrew

Todos somos esos muchachos abatidos

Pasamos brevemente por este planeta

Es tiempo de ser felices

La tierra para quien la trabaja

no para quien siembra fosforitos de pino queriendo enriquecer

Vamos, elegimos la paz

Elegimos la paz, la hermandad

La simpleza de los días

El odio y la desesperanza se diluyen en la aurora

Este es el poema que Raquel Li, vecina de Mallín, escribió durante esas horas cuando la noticia del asesinato de Elías Garay en la Lof Quemquemtrew, llegaba a todos los vecinos de la Comarca. "En el Cultrún de Elías se puede escuchar como latía y como latió su corazón", nos dice Carlos Bonilla en este nuevo Tridente que continúa la recopilación de voces que se hicieron eco de los hechos acontecidos en Cuesta del Ternero.

El Tridente | Miércoles de 23 a 24 hs (repeticiones sábados y domingos de 12.30 a 13.30hs | Locución: Carlos Bonilla | Producción y Operación Técnica: "Tano" Galuppo | Redes y Foto: Conrado Castaldi