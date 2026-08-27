El Tren 25 de mayo llegó a Salta y es la tercera provincia alcanzada por esta iniciativa

El servicio ferroviario comenzó a brindar prestaciones en el municipio salteño de Campo Quijano y continúa su recorrido por otras localidades. Al respecto, Nico Yacoy y el equipo de Primer Round conversó con Mariano Uset, Subsecretario de Políticas Territoriales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la República Argentina.

“Es parte del conjunto de dispositivos territoriales que tenemos en el Ministerio de Capital Humano, con el cual hacemos abordaje sobre todo en los lugares más alejados de los conglomerados urbanos”, explicó.

“Este abordaje además de ser federal, es importante venga a compensar aquellas dificultades que tienen las poblaciones que viven en el interior del interior del país”.

La formación, integrada por 11 vagones especialmente equipados, ofrecerá más de 15 prestaciones a partir del trabajo articulado entre organismos nacionales y provinciales.

Entre los servicios disponibles se incluyen atención oftalmológica con elaboración de anteojos, odontología, odontopediatría, fonoaudiología y vacunación.

También se brindará asistencia y orientación para la realización de trámites ante ANSES y RENAPER, educación alimentaria, entre otros.