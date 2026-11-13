El Tranvía Histórico de Caballito cumple 46 años de servicio gratuito

Se consolida como un museo viviente de la ciudad de Buenos Aires y celebrará este nuevo aniversario con actividades especiales en el marco de La Noche de los Museos. La jornada incluirá paseos nocturnos gratuitos en tranvías de época, una presentación especial del coche «Lacroze», una participación de colectivos antiguos y la apertura de espacios dedicados al patrimonio ferroviario y del subte. Carla Ruiz, en el programa de Nora Briozzo, 100% Nora, conversó con el secretario y responsable de RRPP de la Asociación Amigos del Tranvía, que compartió las actividades previstas para este aniversario.

“Todos los fines de semana y feriados funciona el tramway histórico, con mucho esfuerzo de los amigos del tranvía”.

“Se inauguró en noviembre de 1980” y, todo este tiempo, ha sido y es “administrado por los amigos del Tranvía”, explicó Ernesto Falzone.

"El tranvía funciona sin reserva previa, por orden de llegada" y es gratuito, explicó.

Este sábado, entre las 19 y las 23 se ofrecerán recorridos gratuitos en los tranvías históricos que integran la colección de la Asociación Amigos del Tranvía.

Los coches fueron restaurados y preservados por voluntarios de la institución, que desde hace décadas trabaja en la recuperación y difusión de este medio de transporte.

El punto de partida de los paseos será Emilio Mitre y José Bonifacio, en Caballito.

También abrirán el Museo Centenera y el Museo del Subte: en el predio de avenida Del Barco Centenera 777, donde entre las 18 y las 24 se podrá visitar el Museo Centenera y el Museo del Subte, dependiente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).

Durante la jornada habrá una exposición de maquetas ferroviarias a cargo del Círculo Ferromodelista Oeste (C.F.O.), además de la posibilidad de conocer materiales y objetos relacionados con la historia del subte porteño.

El Museo del Subte funciona en el Laboratorio Patrimonial Centenera, un espacio destinado a la conservación y difusión de elementos históricos de la red.

Allí se encuentran antiguos molinetes, cospeles, balanzas, cerámicas, documentos, planos y materiales ferroviarios que dejaron de utilizarse en las estaciones.

La actividad se realizará el sábado 14 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

Instagram: @amigosdeltranvia