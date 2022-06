El transporte de carga para en todo el país

El ministro de transporte e integración regional de Catamarca Raúl Chico, dialogo en el programa “El Café de las 8” donde comento sobre el paro nacional del transporte de Camioneros relacionado con la falta de gasoil, situación que se presenta en todo el país.

“La semana pasado estuve en contacto con funcionarios de la secretaria de energía de nación y me informaron que estaban entrando 4 buques con gasoil, lo cual iba a alivianar un poco el tema, pero que no iba a ser la solución definitiva por que había un reclamo, un pedido, con mucho énfasis de aumento del combustible, el presidente estaba muy firme en no otorgarlo”dijo el ministro.