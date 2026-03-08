“El Trail me cambió la vida, mi impronta es contagiar a más personas y que se animen a descubrirlo”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En esta edición, recibimos la visita de Luciano “Lucho” Pilatti, un referente del Trail Running que lleva catorce años corriendo ultra distancias, ha integrado la Selección Argentina y participado en dos mundiales, Campeón Argentino 2022.

De 36 años, oriundo de Esperanza, provincia de Santa Fe, es un corredor apasionado por la montaña por lo que nos dio pautas importantes vinculadas al Trail Running para principiantes así como para quienes ya tienen experiencia en esta actividad deportiva.

A lo largo de la charla, Lucho repasó los “años de aprendizaje y descubrimiento” en el Trail Running, una disciplina que incorporó como estilo de vida hace una década y media.

“Ir a correr a la montaña hace que te desconectes del día a día y estés más con vos y creo que por eso va atrapando tanto a la gente”. “Estar en la montaña, a través del Trail, me cambió muchos hábitos”.

Para Pilatti, “el Trail no es sólo correr, hay una cuota de sociabilización, esa conexión en un entorno de diversión y distención genera esas ganas, y es una motivación para cuando las cosas se empiezan a poner más difíciles”.

“Esforzarte es parte de una victoria que va generando satisfacciones”.

Aconseja “ir disfrutando el proceso, no hay que acelerar poque el cuerpo no va a la misma velocidad que las redes sociales”.

“El Trail te hace apreciar lo lindo de cada lugar. La vista arriba de la montaña es lo que más me impresiona”.

También, Lucho Pilatti nos habló de la importancia de la alimentación y de la fuerza así como del crecimiento de esta disciplina en todo el mundo.

“El Trail está creciendo muchísimo y a nivel de mujeres creció un 40 por ciento”.

Por último, invitó a que la gente se anime a descubrir el Trail y admitió que "mi impronta es contagiar a más gente, el Trail me cambió la vida”.